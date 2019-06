L’opera Ta-Bu di Paolo Rosato sarà presentata a Salisburgo

Il compositore abruzzese approda nel tempio della musica. La composizione sarà eseguita dal solista Gianmarco Strappati il 29 giugno

SALISBURGO – Ancora un grande successo per il compositore abruzzese Paolo Rosato, che il 29 Giugno prossimo avrà l’onore di presentare una sua composizione in uno dei teatri più importanti al mondo: Il Mozarteum di Salisburgo. L’opera Ta-Bu per tuba sola sarà eseguita dal concertista Gianmario Strappati al quale lo stesso Rosato ha dedicato questo capolavoro di grande successo.

Il brano eseguito per la prima volta a Ortona in occasione del settantacinquesimo anniversario della battaglia, è stato poi proposto con lusinghieri consensi di pubblico e di critica al teatro Tosti, a Macerata, Milano, Fermo ecc.

Rosato, eccellenza artistica della nostra terra, attraverso una poetica d’avanguardia ripropone la storia del “Lu trumbone d’accumpagnamente”, libro di Modesto Della Porta ed Elia Iezzi con spunti virtuosistici alternati ad effetti sonori di grande intensità messi in luce dal suono profondo e misterioso della tuba di Gianmario Strappati.

Nella foto il compositore Paolo Rosato con il solista di tuba Gianmario Strappati