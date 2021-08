“L’Olandese Volante”, mostra di Diego Seconetti a Pescara

PESCARA – Si terrà dal 16 al 23 agosto all’Aurum di Pescara la mostra del giovane scultore Diego Seconetti, intitolata “L’Olandese Volante”. Un’occasione importante per l’artista pinetese, appena rientrato in Italia dopo un soggiorno in Olanda durato sei anni, che intende stabilire un contatto diretto ed empatico tra le sue opere intense e il pubblico fruitore.

La cerimonia di inaugurazione della mostra, organizzata con il patrocinio del Comune di Pescara, è prevista per le ore 17:00 del 16 agosto e verrà presentata dal Direttore di Vallata Oggi Luca Salini, con la partecipazione come ospite d’onore dell’artista atriano Ireno Janni.

Sono tanti gli spunti e gli elementi non solo artistici che fanno da sfondo alla mostra, il cui titolo “L’Olandese Volante” è già di per sé eloquente e significativo. Ma qual è il messaggio che Diego Seconetti vuole lanciare ai fruitori?

“La leggenda – afferma Diego Seconetti – narra che l’Olandese Volante fosse un veliero fantasma costretto a navigare senza poter mai approdare in nessun lido. Il suo capitano Hendrick Van der Decken commise un grave errore quando nel 1641, in un viaggio di ritorno da Oriente, decise di deviare la rotta per raggiungere il porto di Amsterdam più velocemente. Fu così che il capitano ed il suo equipaggio incontrarono una terribile tempesta che rese quell’ultimo viaggio fatale per l’Olandese Volante. Si tramanda che l’equipaggio fantasma tenti a volte di comunicare con i viventi sulla terra ferma ed è proprio qui che si inseriscono le mie opere che con il loro linguaggio scultoreo rendono visibile l’invisibile. Le mie sculture sono una manifestazione di una dimensione che non è la nostra, sono memorie, esperienze, sono i fantasmi dell’Olandese Volante che provano a comunicare con voi che sfortunatamente avete scordato come si comunica con lo spirito”.

Appuntamento al 16 agosto presso l’Aurum di Pescara per la mostra di un giovane scultore mosso da passione, entusiasmo e amore per l’arte.