ll Sergente Daniel Richard Pompei morì, eroicamente, nella Seconda GM

Ha combattuto per l’Esercito degli Stati Uniti. I suoi genitori erano entrambi nati in provincia di Pescara: il padre a Cepagatti e la madre a Nocciano.

CEPAGATTI – Daniel Richard Pompei nacque in Pennsylvania, nel 1923 da Tommaso “Thomas” (“contadino” nato a Cepagatti (PE), il 21 settembre 1882 – figlio di Rocco e Maria Gironelli – il suo parto venne assistito dalla quarantaduenne “levatrice” Clorina Marrone) e da Giulia Rosini (“contadina” nata a Nocciano, il 1 giugno 1887 – figlia di Vincenzo e Rosa Beccaceci). I suoi genitori si erano sposati a Nocciano il 22 aprile del 1911. Oltre A Daniel in casa Pompei arrivarono: James (1912-1988); Catherine (1914-2009); Louise (1916-1945), Cemuezza (1919-1920); Florence (1921-2014); Lena (1926-2017) e John (1930-2005 veterano della Guerra di Corea).

Daniel frequentò la “ Sellersville – Perkasie High School ”. Sposò Rose (1919-1998) che gli diede un figlio: Daniel Jr. nato nel 1943. Al momento della “chiamata alle armi”, Daniel, lavorava nella fabbrica di abbigliamento “ Beidler clothing” di Perkasie. Come militare si addestrò a “Fort Jackson” nella Carolina del Sud e successivamente a “ Fort George G. Meade” nel Maryland. Poi la partenza per la zona di guerra: prima in Africa e poi l’Italia. Partecipò, come Sergente, allo “sbarco di Anzio” e successivamente, il 22 maggio del 1944, rimase ferito ad una spalla. Per il suo coraggio ricevette una Medaglia di Bronzo e una “Star Medal”. Rimessosi fu inviato in Francia e lì, purtroppo, in una pericolosa operazione morì in combattimento: era il 28 settembre del 1944. Solo pochi giorni prima, il 18 settembre del 1944, aveva scritto alla famiglia la sua ultima lettera. Dentro la quale vi erano 500 dollari e titoli di guerra a favore del suo piccolo bambino. Gli venne assegnata anche la “Purple Heart” ( decorazione delle forze armate statunitensi assegnata in nome del Presidente a soldati feriti o uccisi in battaglia) . Riposa nel “ Epinal American Cemetery and Memorial” in Francia.

Il figlio, Daniel Jr., combatté con i Marines durante la Guerra del Vietnam. Fu capitano della “Civil Air Patrol – Pennsylvania Wing”. Daniel Jr. morì il 13 febbraio del 2017.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”