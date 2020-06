Litorale di Fossacesia Marina, l’Arta conferma l’eccellenza delle acque

Di Giuseppantonio: “Sono anni che teniamo alta l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente nel nostro territorio e i risultati sono stati sempre eccellenti e si sono rivelati determinanti per conquistare per 19 volte la Bandiera Blu”

FOSSACESIA – Fossacesia conferma l’eccellenza della qualità delle acque del litorale di Fossacesia Marina. La certificazione arriva dall’Agenzia Regionale per La Tutela dell’Ambiente, che lo scorso 21 maggio ha eseguito i prelievi nei tre punti stabiliti nel tratto di costa di Fossacesia, cioè a Sud dell’ex Stazione delle Ferrovie dello Stato, a Nord della foce del fiume Sangro e nella zona antistante il Km 489,100 della Strada Statale 16.

“Sono risultati importanti, che arrivano mentre la stagione balneare prende il via – ammette il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. Le analisi dell’Arta dimostrano ancora una volta che la qualità dell’acqua che bagna il nostro litorale è ottima. Sono anni che teniamo alta l’attenzione sulla salvaguardia dell’ambiente nel nostro territorio e i risultati sono stati sempre eccellenti e si sono rivelati determinanti per conquistare per 19 volte la Bandiera Blu – rimarca il sindaco Di Giuseppantonio -. Poter vantare anche per l’estate 2020 acque limpide e spiaggia pulita, veder sventolare di nuovo il vessillo internazionale della Foundation for Environmental Education non passeranno inosservati e saranno importanti nell’offerta che come Amministrazione comunale stiamo promuovendo per favorire la ripresa del settore turismo di Fossacesia, penalizzato così come gli altri Comuni dalla pandemia”.