Lions Club Vasto Host alla Settimana della Scienza con ‘Tracce di legalità’

VASTO – ‘Tracce di legalità’ è lo spazio che il Lions Club Vasto Host ha inteso dedicare soprattutto ai giovani nell’ambito del service ‘Tracce di legalità’ proposto all’interno della 25^ edizione della Settimana della Scienza, il cartellone di manifestazioni che il Polo liceale statale ‘R. Mattioli’, diretto da Maria Grazia Angelini, promuove ogni anno.

L’evento è stato interamente dedicato al rapporto uomo – donna, alle implicazioni etiche e giuridiche, al femminicidio perché ‘solo la conoscenza può aiutare a superare certe barriere’, come ha detto il presidente del Lions Club Francesco Pietrocola, che, in apertura di incontro, ha inteso ricordare chi sono e cosa fanno i Lions per poi ringraziare la Prof.ssa Rosa Lo Sasso, organizzatrice di queste giornate, con la consegna di una targa ricordo. Gli applauditissimi interventi del Prof. Giovanni Maddalena, docente di Filosofia teoretica all’Università del Molise, e della Dott.ssa Manuela Colanzi, psicologa dell’Associazione Emily Abruzzo sono stati moderati dalla Socia Avv. Giuseppina Di Risio. A conclusione il magistrale intervento il Dott. Italo Radoccia, magistrato presso il tribunale dei minori de L’Aquila. Tantissimi i partecipanti tra ragazzi, ospiti e Soci Lions, che hanno gremito l’aula magna del Liceo Mattioli.