Lilt Pescara, prorogata la ‘Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica’

PESCARA – “Oltre un centinaio di nuovi iscritti alla Lilt e decine di opuscoli informativi e bottiglie d’olio extravergine d’oliva, simbolo della Lega Italiana Lotta contro i Tumori, distribuiti ai cittadini nelle otto giornate di informazione nell’ambito della Settimana Nazionale della Prevenzione Oncologica. Sono questi i numeri di un successo straordinario che ci ha convinto a prorogare ancora di qualche giorno l’iniziativa che si chiuderà solo martedì prossimo con una trasferta nella delegazione di Tocco da Casauria, nella piazza del Paese. Anche nel 2018 si conferma quindi vincente la formula scelta dalla Lilt di scendere nelle piazze, di entrare nei supermercati e nelle case dei cittadini per ricordare loro di condurre uno stile di vita sano e di sottoporsi a screening periodici per controllare il proprio stato di salute perché individuare un tumore quand’è ancora piccolissimo oggi significa guarire”.

Lo ha detto il Presidente della Lilt – Sezione di Pescara, il professor Marco Lombardo, Coordinatore della Lilt Abruzzo, presente oggi allo stand della Lilt allestito per l’intera giornata in piazza Salotto per la Settimana Nazionale della Prevenzione. Presenti, con il professor Lombardo, i membri del Direttivo Milena Grosoli e Paolo Lucente, i volontari, ma anche il Rotary Club Pescara Ovest ‘Gabriele d’Annunzio’, partner della Lilt nel 2018, con il Past President Douglas Anderson, il Presidente incoming Amedeo D’Aurelio, e l’assistente del Governatore, il notaio Donatella Quartuccio, membro, fra l’altro, della Consulta Femminile della Lilt, e infine due ragazzi assegnati dal Centro Servizi per il Volontariato, Andrea Ascani e Sofia Iervese.

“Negli ultimi otto giorni abbiamo condotto una vera maratona sul territorio provinciale per informare i cittadini sull’importanza del prevenire per sconfiggere i tumori e, addirittura, scongiurare l’insorgenza stessa del cancro del 40 per cento entro i prossimi dieci anni – ha ricordato il Presidente Lombardo -. Siamo stati nel mercato di Campagna Amica con la Coldiretti per la promozione della frutta e verdura a chilometro zero, siamo stati ospiti nei maggiori supermercati di Pescara e provincia. Siamo entrati nell’Istituto Superiore ‘Mario dei Fiori’ di Penne che sarà protagonista del progetto ‘Sistema salute 2019’, dove con gli studenti abbiamo ripercorso le tappe del Codice Europeo della salute che ci fornisce le regole, poche ma buone, da osservare per stare bene, quindi fare movimento, non trascorrere troppe ore seduti davanti alla televisione o al computer, mangiare frutta e verdura almeno 5 volte al giorno, evitando grassi, fritti, dolci e alcol, assumere le opportune misure per evitare di contrarre virus che potenzialmente possono determinare l’insorgenza del cancro, come l’Hpv o l’epatite C, evitare il fumo, e, poi, ovviamente, partecipare agli screening gratuiti promossi anche dalla Lilt per il controllo della propria salute.

In otto giorni abbiamo riscontrato l’enorme interesse del territorio e abbiamo registrato oltre un centinaio di nuovi soci, persone che si sono avvicinate ai nostri gazebo per informarsi, per conoscere, per lasciare i propri recapiti al fine di essere chiamati a sottoporsi ai controlli che effettueremo nella prossima campagna contro il melanoma e poi, a ottobre, nella Campagna del ‘Nastro Rosa’, per la prevenzione del tumore al seno. E l’occasione è stata utile anche per annunciare che quest’anno, proprio con il Rotary Club Pescara Ovest ‘d’Annunzio’, organizzeremo la prima Campagna di prevenzione al maschile contro il tumore alla prostata o ai testicoli, con una giornata dedicata che si svolgerà il prossimo 19 maggio a Pescara, organizzata con l’Associazione Urologi Italiani e che vedrà la presenza delle massime Autorità nel campo, compresi il professor Michele Gallucci, Presidente dell’Associazione Urologi Italiani, e il professor Corrado Franzese, Presidente della Società Italiana Urologia Territoriale. E il tema è stato anche al centro dell’ultima serata del Rotary. Intanto, visto il grande successo riscontrato sul territorio, abbiamo deciso di prorogare sino a martedì prossimo la Settimana Nazionale di Prevenzione”.

Oggi, domenica 25 marzo, i volontari della Lilt saranno quindi, dalle 16 alle 19, dentro il supermercato Auchan in aeroporto; martedì 27 marzo la campagna si chiuderà, dalle 10.30 alle 13, nella piazza di Tocco da Casauria, con la delegazione della Lilt presieduta da Nico Di Florio