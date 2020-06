Librerie in Abruzzo: dove a Pescara, Chieti, L’Aquila, Teramo

Elenco delle principali librerie in Abuzzo. Dove trovarle in provincia di Pescara, Chieti, L’Aquila e Teramo con indicazioni su indirizzo e telefono

REGIONE – Nell’era del digitale leggiamo su smartphone, tablet, PC, e-reader ma il vero appassionato di lettura al display preferisce ancora il libro cartaceo, in vecchio stile. In Abruzzo ci sono i Mondadori point o Bookstore, i punti vendita di Giunti al Punto e a Pescara anche La Feltrinelli, dove acquistare libri, eBook, eReader, cd, dvd, blu ray, videogiochi e idee regalo: letture, musica e intrattenimento per ogni gusto e per ogni eta. Oltre alle grandi catene, però, esistono ancora piccole librerie, con un importante assortimento di gialli, noir, poliziesco, thriller, horror, fumetti, letteratura fantastica, libri per bambini o sulle arti quali teatro, cinema, tv, musica, danza.

Non mancano le librerie storiche: a Chieti la Di Ovidio e la De Luca sono, rispettivamente del 1915 e del 1942. Le quattro province abruzzesi sono tutte sedi di università e hanno pertanto una libreria universitaria, con i testi di esame. A Pescara ci sono, poi, la Libreria naturista, che offre orientamento al benessere naturale, alla ricerca interiore, e la diffusione delle tecniche corporee relative alle bio-discipline e quella Cristiana, con una vasta gamma di prodotti con contenuti Cristiani. A L’Aquila c’é poi la Libreria del Ricordo, un tributo alla memoria di Lorenzo, Arianna e Federica, tre giovani vittime del terremoto dell’Aquila. Di seguito l’elenco delle librere, suddivise per province, con inirizzo e recapito telefonico.

Le librerie in Abruzzo, elenco dalle quattro province

Provincia di Pescara

A & B Libri Sas Di De Filippis Delfico Armando & C. – Via Giuseppangelo Fonzi, 18; 085 691776

– via Milano, 74; 085 28200 Mondadori Point – Viale Pindaro, 21; 375 564 7898

Corso Umberto I, 134 – Montesilvano; 085 842 5570 Regina Libreria Scolastica – Via Ravenna, 5; 085 386369

Provincia di Chieti

Giunti al Punto Librerie – Megalò Centro Commerciale; 0871 562452

Provincia dell’Aquila

Libreria Colacchi – Corso Vittorio Emanuele, 5 L’Aquila; 0862 25310

– Centro Commerciale Meridiana L’Aquila; 0862 310139 Libreria Ubik – Corso della Libertà, 110, Avezzano; 0863 194 0131

Provincia di Teramo

Empatia – Via Giannina Milli, 4 Teramo; 0861 242716

– Corso S. Giorgio, 199; 0861 243191 Libreria Tempo Libero – Corso Cerulli, 53 Teramo

– Via Latini, 24 Roseto degli Abruzzi Giunti al Punto Librerie – Centro Universo Silvi; 085 935 4440