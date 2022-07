Lettera d’Amore 2022: cerimonia di premiazione il 6 agosto

TORREVECCHIA TEATINA – La Giuria del Premio Lettera d’Amore 2022 (Laura D’Angelo, Giulia D’Onofrio, Monica Ferri, Alessandra Nepa, Tania Troiani) comunica i nominativi dei ragazzi che hanno partecipato al Concorso Lettera d’Amore – sez. scuola, tra i quali verranno nominati i vincitori e assegnati i premi speciali:

per la Scuola secondaria di I grado di Torrevecchia Teatina (Ch), docente referente Tiziana D’Ascanio: Carrozzelli Camilla, D’Alessandro Elettra, Di Credico Niko, Di Giamberardino Matteo, D’Urbano Yuri, Genobile Sara, Giubbiotti Giorgia, La Monica Valentina, Lacioppa Sofia, Mincone Jara, Morelli Daniele, Pasqualone Asia, Pecce Anna, Petrongolo Sara, Trovato Marco, Zuppardi Riccardo;

per l‘Istituto Comprensivo Michelangelo Buonarroti di Ripa Teatina (Ch): Angelucci Francesco, Beqiri Clementina, De Francesco Ludovica, Di Biase Riccardo, Di Clemente Stefano, Di Lizio Giulia, Dirmishi Elisa, Lazi Klaudio, Luciani Chiara, Marcucci Marco, Martelli Edoardo, Rotolone Andrea, Selami Angelo, Steiner Gioia, Tomeo Elena Maria;

per il Liceo Statale Isabella Gonzaga di Chieti, docente referente Gabriella Villante: Arnone Melissa, Capetola Sara, Corvacchiola Sara, De Luca Camilla, De Marco Rebecca, Di Credico Valentina, Di Gregorio Asia, Maurizio Valeria, Palombaro Alice, Petaccia Michela, Proietto Carola, Rosati Aurora, Santorelli Benedetta, Santovito Sofia, Saraullo Fabrizia;

per il Liceo Artistico Nicola da Guardiagrele di Chieti, docente referente Natascia Flacco: Di Pietrantonio Desirée, Domenicucci Letizia, Golia Dafne, Pavone Noemi;

per l‘ITSET Palizzi di Vasto (Ch), docente referente Tiziana D’Ascanio: Carluccci Chiara, Dragonetti Fabiana, Lucarelli Manuel.

L’elenco è pubblicato sul sito www.museoletteradamore.it

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 6 agosto 2022 a partire dalle ore 18.30 presso il Palazzo Valignani di Torrevecchia Teatina nell’ambito del Festival della Lettera d’Amore (6-10 agosto 2022). A seguire, alle ore 21, si terrà la festa Funky Love Party nel parco per i giovani “San Karol” con live painting, esposizione di foto, jam session rap con i Ferramenta Hardcore, dj set Umberto Palazzo. L’iniziativa è a cura dell’APS “Asini Volanti”, centro di inclusione sociale che intende attivare in autunno corsi di cucina accessibile per ragazzi disabili, biliardo paraolimpico e corsi di fotografia. Il Premio Lettera d’Amore, dedicato alla memoria di Vito Moretti, è quest’anno coordinato dall’Associazione Licita Scientia presieduta da M. Cristina Esposito in collaborazione con l’amministrazione comunale di Torrevecchia Teatina e il Museo della Lettera d’Amore diretto da Massimo Pamio. Nei giorni del Festival sarà possibile visitare il Museo della Lettera d’Amore e il Museo dell’abito tradizionale nello stesso Palazzo Valignani. Le lettere di tutti i partecipanti saranno acquisite dall’Archivio digitale del Museo della Lettera d’Amore.