Legalità, prevenzione infiltrazione criminale: sottoscritto protocollo d’intesa

PESCARA – È stato sottoscritto in data 4 maggio 2020 il protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentavi di infiltrazione criminale nelle imprese beneficiarie delle misure temporanee per il sostegno alla liquidità di cui all’art. 1 del decreto legge 8 aprile, n. 23 tra Ministero dell’Interno, Ministero dell’Economia e Finanze e società SACE.

Con tale protocollo, con durata fino al 31 dicembre 2020, viene delineato un sistema che assicura l’immediata attivazione della procedura di erogazione delle misure introdotte a sostegno della liquidità, mediante l’utilizzo dell’autocertificazione con la quale l’interessato attesta che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o sospensione, di cui all’art. 67, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.

É delineato un sistema di controlli antimafia successivo tramite la consultazione della BDNA, in relazione al quale nel contratto di finanziamento è inserita una condizione risolutiva destinata ad operare nell’ipotesi in cui il Prefetto competente rilasci un provvedimento antimafia interdittivo.