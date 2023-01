“Le visite di Carla”, il programma a L’Aquila del mese di gennaio 2023

L’AQUILA – Sono cinque gli eventi in programma per il mese di gennaio organizzati dalla guida turistica Carla Ciccozzi per conoscere, da vicino, il patrimonio culturale aquilano. Si parte già domani, 5 gennaio, alle 21.00, in cerca di fantasmi di eretici e di apparizioni di santi. Passeggiata tra i vicoli, i palazzi e le chiese dove ci sono ancora oggi fantasmi. E non solo… L’appuntamento davanti la chiesa del Crocifisso nel parco del Forte Spagnolo.

Si prosegue il 6 gennaio con la una visita alla mostra ‘La moda delle dive del cinema anni ’50 e ’60’, presso il ristorante Le Tre Marie e passeggiata tra corti e cortili, alla scoperta dei palazzi aquilani e dei loro affascinanti cortili. Appuntamento in Piazza Duomo, alle 18.00, davanti al bar dei Fratelli Nurzia.

Il 20 gennaio, sarà la volta della passeggiata nel quarto di San Pietro con visita al museo delle ceramiche di San Domenico e ai palazzi recente- mente restaurati. Appuntamento in Piazza Fontesecco, alle 18.00.

Il 29 gennaio, in occasione della Giornata della memoria 2023, ‘significato e riflessioni sul 27 gennaio’, passeggiata intorno ai luoghi legati alla comunità ebraica dell’Aquila. Letture a cura dell’attrice Paola Retta. Appuntamento in Piazza Duomo davanti al bar dei Fratelli Nurzia, alle 18.00

Il 30 gennaio, infine, Perché Sant’Agnese? Passeggiata alla scoperta della Santa dal martirio a protettrice delle “malelingue”. Letture di alcuni passi di Buccio di Ranallo e non solo, a cura dell’attrice Paola Retta. Appuntamento in Viale Nizza, 14 davanti al dipartimento di Scienze Umane, alle 18.00

È obbligatoria la prenotazione via whatsapp al numero 3497820922