Le strade del Jazz Pescara, musica all’aperto: ecco quando

PESCARA – Venerdì prossimo, 3 luglio 2020 dalle 19:00 alle 22:00 lungo Via Cesare Battisti Nord una serata all’insegna della Musica Jazz all’aperto in compagnia del vostro aperitivo preferito. Appuntamento a Le Strade del Jazza Pescara – aperitivo in musica con:

Luigi Blasioli – Contrabbasso

Cristian Caprarese – Pianoforte

Luca Cipriani – Sassofonista

Stefano D’Alberto – Presentatore

Questi i locali dove si potrà prenotare un tavolo per seguire il concerto comodamente seduti:

Luppoli & Grappoli

Fuoriuso

La Nuova Lavanderia

Tropico Exotic Cocktails

Shaka brew