“Le parole empatiche”, presentazione del libro a Francavilla al Mare

FRANCAVILLA AL MARE – All’interno della rassegna degli eventi #8Marzotuttol’anno, promossi in occasione della Festa della Donna 2023, Gli Stati Generali delle Donne Hub e Kairos Banca del Tempo e dei Saperi col patrocino del Comune di Francavilla al mare hanno organizzato per Domenica 5 marzo 2023 alle ore 17.30 presso la location suggestiva del Museo Michetti, in Piazza S. Domenico in Francavilla al mare l’evento “Scrittura dell’anima”. In esso sarà presentato il libro di poesie “Le parole empatiche” della giornalista, critico letterario e poetessa Mariangela Cutrone edito da Rossini Editore nella collana Poetica.

La scrittura dell’anima de “Le parole empatiche” è in grado di attivare un vero e proprio viaggio nel mondo delle emozioni in cui il fulcro è l’incontro con l’Altro grazie al quale avviene quel rispecchiamento che ci consente di ricercare la propria parte più autentica” quella parte “più creativa e vitale che dimora in ognuno di noi”. Il libro di Mariangela Cutrone invita quindi a riflettere sulla propria natura umana, in particolare sul bisogno di desiderare, sognare, mettersi continuamente in gioco per poter vivere in coerenza con ciò che si è.

Un testo rivolto ai sognatori che hanno – o vogliono avere – fiducia nel genere umano, senza abbandonare la propria parte emotiva, spesso messa da parte a vantaggio della razionalità. Più che una raccolta di poesie, sembra una raccolta di canzoni che si leggono tutte d’un fiato e che rendono più significative e colorate anche le giornate più uggiose. Infatti i componimenti sono accompagnati da una playlist musicale. Una commistione di poesia e musica dove non può mancare l’arte: i componimenti sono accompagnati alle illustrazioni di Davide De Brita. La post fazione è di Carmen Talarico. Insomma, un libro da leggere, per intraprendere un viaggio alla ricerca di sé stessi e del mondo dell’Altro.

Ad accompagnare l’autrice nella presentazione del suo libro ci sarà Pina Rosato, presidentessa del Kairos Banca del Tempo e dei Saperi e vice- presidente de Gli Stai Generali delle Donne Hub, Marco Vittoria, direttore responsabile di AbruzzoOggi.it e il Gruppo di Lettura condotto dall’attrice Tullia Di Nardo che darà voce alle liriche del libro. Un evento imperdibile in cui fare il pieno di emozioni e riflettere sul ruolo dell’empatia e delle relazioni umane nella società odierna.