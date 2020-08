Lawrence C. Gregorio (De Gregorio) grande avvocato nel New Jersey

GESSOPALENA – Lawrence C. Gregorio (in vero cognome De Gregorio) nacque a Philadelphia, in Pennsylvania, il 6 giugno del 1899, da Giovanni e Laura Cosentino. Il padre era nato a Gessopalena , in provincia di Chieti, intorno al 1870, e negli Stati Uniti conobbe e sposò a Philadelphia Laura Cosentino. I due, nel 1920, si trasferirono a Camden nel New Jersey. Oltre a Lawrence ebbero altri sei figli: Mary, Domenic, William, Joseph, Amelia e Helen. Quando, nel 1949, Giovanni “John” morì il giornale locale così riportò: “È scritto in ogni pagina della loro storia che i genitori italiani sono pronti a fare ogni sacrificio affinché i loro figli possano avere una buona scolarizzazione e la possibilità di riscatto in questo, per loro, nuovo Paese”.

In effetti Giovanni “John” e Laura riuscirono a consentire a tutti i loro figli di realizzarsi. In particolare ci riuscì Lawrence che studiò alla “St. Michael’s Parochial School” e, dopo aver servito l’esercito degli Stati Uniti, si laureò giovanissimo alla “ Temple University”. Veniva ritenuto, per la sua capacità di conoscere a memoria tutti i codici, un vero “giovane prodigio”. Mentre studiava legge lavorò con la “Victor Talking Machine Company”.

Iniziò la sua carriera professionale nell’ufficio di James Mercer Davis, dove rimase per due anni, fino a quando non superò gli esami di abilitazione. Nel 1921 si trasferì nel prestigioso studio “Liberman e Rubenstein” dove iniziò esercitare la professione. Dal, 1923 al 1929, fu Procuratore a Camden nel New Jersey. Dal 1940 al 1946 fu avvocato del consiglio comunale per l’istruzione di Camden.

Fu autorevole componente dell’Ordine degli avvocati dello Stato del New Jersey e della Contea di Camden oltre che avvocato della “Compatriot Building and Loan Association” e membro della “Advisory Board della Victory Trust Company”. Lawrence C. Gregorio fece parte dell’ufficio di presidenza del Partito Democratico. Aveva sposato, nel giugno del 1928, con Anne T. Landy (1903-1990) di Philadelphia che gli diede un figlio: John Lawrence (nato nel 1932). Lawrence C. Gregorio morì il 4 agosto del 1964.

A cura di Geremia Mancini – presidente onorario “Ambasciatori della fame”