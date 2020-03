Lavoro in modalità agile dal 23 marzo per i dipendenti del CPI Abruzzo

REGIONE – Dal prossimo lunedì 23 marzo tutti i dipendenti dei Centri per l’impiego della Regione Abruzzo lavoreranno in modalità agile. La decisione è stata assunta dal responsabile del Dipartimento Lavoro-Sociale nell’ambito delle misure disposte dal Governo per il contenimento del contagio dal virus Codiv-19. Il provvedimento prevede che “tutte le prestazioni lavorative del personale in servizio presso i Centri per l’Impiego si devono svolgere, in via ordinaria, in modalità agile”, per cui gli addetti dei Cpi sono autorizzati a lavorare dalla propria abitazione.

Questo non comporta il blocco dell’attività dei Cpi, ma i servizi da parte dell’utenza possono essere richiesti solo via email agli indirizzi dei singoli Centri per l’impiego indicati nel provvedimento o sul sito selfi.regione.abruzzo.it. Il recapito telefonico del centralino dei Cpi è 0857671.