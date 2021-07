Lavori fra Torano e Nereto sulla provinciale 7 verso il completamento

TERAMO – In via di completamento i lavori sulla provinciale 7 fra Torano e Nereto. “Due lavori su piccoli ma significativi tratti dove non si interveniva da un decennio e che presentavano rischi per la sicurezza tanto era grave lo stato di ammaloramento del manto stradale.Quindi è stato sistemato e ripristinato il tratto sconnesso vicino all’ex fornace con la ripazione contestuale del ponte di accesso a Torano nuovo” spiega il consigliere provinciale Luca Frangioni.

