Lavori di modernizzazione del campo sportivo Granata di Fossacesia

FOSSACESIA – Sarà pubblicata entro la fine del corrente mese di settembre la gara d’appalto per i lavori di modernizzazione del campo sportivo Vincenzo Granata di Fossacesia. L’inter per giungere all’assegnazione dei lavori ha subito un rallentamento non solo causato dallo stop imposto alle attività per la pandemia.

Infatti, da un lato il Settore Lavori Pubblici del Comune di Fossacesia è rimasto senza responsabile a causa del trasferimento dell’ ing. Sgariglia in un altro ente, dall’altro il progetto presentato dai tecnici che lo hanno redatto ai primi dello scorso mese di maggio, è stato rivisitato dagli organi competenti.

“I dettagli del piano, dopo essere stati depositati in Comune, sono stati oggetto di una verifica da parte del Coni e dei Vigili del Fuoco – tiene a precisare il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio –. La ragione dell’approfondimento sul progetto va ricercata nel fatto che il Granata non sarà riservato solo ad eventi sportivi, ma anche ad altre manifestazioni e quindi andavano stabilite le effettive condizioni di sicurezza dell’impianto. L’approfondimento di Coni e Vigili del Fuoco ha riguardato le vie di fuga per il pubblico ed è chiaro che la cura di questo aspetto esigesse una particolare attenzione in quanto si tratta dell’incoluminità delle persone. Seguo assiduamente ,assieme all’assessore Sgrignuoli, l’iter procedurale”.

I lavori, finanziati per un importo di 760mila euro stanziati dal Credito Sportivo, una volta assegnati, rispetteranno una cronoprogramma che troverà la sua conclusione entro la primavera 2021.

“Il percorso burocratico e il Covid hanno modificato la nostra tabella di marcia. Non è stato affatto semplice superare questa fase critica che con la ripresa ha provocato, tra l’altro, un aumento considerevole del lavoro del nostro ufficio tecnico. Nonostante gli ostacoli, abbiamo continuato a profondere il massimo sforzo per superarli e rispettare gli impegni presi con le associazioni sportive e i cittadini – sottolinea l’Assessore allo Sport, Maura Sgrignuoli –. Sull’ammodernamento dell’impianto, la nostra Amministrazione, così come la precedente guidata sempre dal Sindaco Di Giuseppantonio, ha sempre dimostrato la gran volontà di dotare la città di un campo moderno e sicuro”.