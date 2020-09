Lavori di efficientamento energetico al palazzo comunale di Fossacesia

Petragnani: “Si procederà essenzialmente alla sostituzione di 49 infissi, che presentano al momento un forte deterioramente dovuto all’usura e all’azione degli agenti atmosferici”

FOSSACESIA – Prenderanno il via in questi giorni i lavori di efficientamento energetico del palazzo comunale di Fossacesia. I lavori saranno eseguiti dalla ditta CTE Plus di Treglio.

“Si tratta di interventi necessari della sede della nostra municipalità – dice il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento dal Ministero dell’Interno di 70mila euro previsto nel decreto del 14 gennaio 2020 e nella Legge di Bilancio 2019. Con questi lavori riusciremo a riqualificare in massima parte l’immobile. Proprio nell’ambito di una ristrutturazione generale dell’edificio, lo scorso 15 settembre abbiamo fatto richiesta per un nuovo contributo, che servirà per procedere a interventi di adeguamento sismico”.

A spiegare nel dettaglio gli interventi che saranno eseguiti prossimamente è l’Assessore ai Lavori Pubblici, Danilo Petragnani: “Si procederà essenzialmente alla sostituzione di 49 infissi, che presentano al momento un forte deterioramente dovuto all’usura e all’azione degli agenti atmosferici. La loro sostituzione, tra l’altro si rende necessaria per motivi di sicurezza”.