Lavori di riqualificazione nella scuola Lionni-Cascella di San Silvestro

Da lunedì 26 marzo i bambini ospiti in via Rubicone. Cuzzi: “Stringeremo i tempi per dare al quartiere e alle famiglie un polo scolastico di prima qualità”

PESCARA – Primo giorno di lezione nella scuola di via Rubicone per la scuola dell’infanzia e delle elementari di San Silvestro, dove il plesso è interessato dai lavori di riqualificazione e adeguamento antisismico.

Lunedì 26 marzo ad accogliere i bambini con la dirigente Ada Grillantini, c’erano l’assessore alla Pubblica Istruzione Giacomo Cuzzi e il responsabile del servizio Edilizia Scolastica Marco Polce, insieme agli operai comunali che hanno curato l’adeguamento della sede che ospiterà i ragazzi fino a lavori ottenuti e i responsabili del cantiere della scuola di San Silvestro.

“Stringeremo al massimo i tempi – così l’assessore alla Pubblica Istruzione Giacomo Cuzzi – Per restituire alla comunità una scuola bella, sicura e comoda entro il prossimo anno scolastico. Consegneremo alla ditta appaltatrice i lavori in settimana e si potrà finalmente iniziare.

E’ stato bello vedere animata la scuola di San Donato che ospita i ragazzi, sono stati svolti dei lavori di riqualificazione anche nella struttura ospitante, che ha una mensa, aule rinnovate e riqualificate, perché i bambini saranno lì fino alla fine di questo anno e per la prima parte del prossimo anno scolastico. Contiamo di dare buone notizie alle famiglie alla fine del 2018. A breve, invece, attiveremo anche il trasporto gratuito che il Comune affiderà attraverso la gara che è stata indetta e per cui dovremmo già avere un soggetto interessato. Sbrigate le procedure burocratiche, attiveremo anche quello, in modo da diminuire ancora di più i disagi alle famiglie che ringrazio per la grande collaborazione che ci hanno accordato su un cammino condiviso con loro e con la scuola sin dall’inizio del progetto.

Saremo felici di far suonare al più presto la campanella nei plessi della scuola Lionni-Cascella, la cifra investita è grande, 800.000 euro e l’intervento è importante e necessario, ma soprattutto ci consentirà di restituire al quartiere un complesso che non potrà affatto essere considerato “periferico”, ma di prima qualità.

Com’è noto: interveniamo su un edificio che aspetta da troppo tempo una riqualificazione, il progetto concepisce la scuola come nuovo polo di centralità anche del quartiere, quindi alla fine avremo una scuola sicura, più bella ed efficiente. Infatti i lavori prevedono anche l’adeguamento energetico dell’edificio, in modo che il calore non si disperda, i consumi siano ottimizzati sempre. Avrà un carattere distintivo con la facciata a vetri dominata da un enorme pesce “Guizzino”, creatura nata dalla fantasia dell’illustratore Leo Lionni al quale la scuola è intitolata”.