Lavori di ripavimentazione delle SSPP 18 e 18/B di Nepezzano

TERAMO – “Dopo i lavori di ripavimentazione dei tratti più ammalorati della SP 18 Nepezzano-Varano, con fondi dell’Ente che abbiamo appositamente reperito, siamo partiti con i lavori di ripavimentazione e sistemazione della SP 18/B di Villa Schiavoni di Nepezzano, su tratti di strada all’interno del paese, che non venivano manutenuti da anni, mantenendo gli impegni presi con i residenti da tempo e che ora siamo riusciti ad onorare. Lavori al termine dei quali, trattandosi di tratto di strada all’interno del centro abitato e privo oramani delle caratteristiche di strada provinciale, avvieremo in accordo con il comune di Teramo la procedura della dismissione da parte della Provincia e la presa in carico da parte del comune capoluogo” lo riferisce in una nota il consigliere delegato Luca Pilotti.



