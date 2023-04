Cerrano Cup 2023: veleggiata costiera con partenza da Pescara

PESCARA – Dopo il successo dell’iniziativa VivilaVela 2023, corso di primo e secondo livello per imparare ad andare in barca a vela, il Circolo Nautico Pescara 2018 prosegue la stagione velica sotto l’egida della Federazione Italiana Vela con il Campionato Primaverile d’Altura che si concluderà questo weekend con la proclamazione dell’imbarcazione vincitrice di quest’anno.

Sabato 22, in particolare, sempre all’interno del Campionato Primaverile, si svolgerà la Cerrano Cup, classica veleggiata costiera con partenza davanti alla Nave di Cascella e giro di boa all’altezza della Torre di Cerrano a Pineto. Gli equipaggi dovranno girare per rientrare a Pescara dove taglieranno il traguardo sempre all’altezza di piazza Primo Maggio. Il primo classificato in tempo compensato si aggiudicherà intanto il Trofeo Cerrano Cup 2023.

Ma le regate proseguono anche domenica 23 con la quarta e ultima giornata di campionato che si disputerà su un campo boe sullo specchio d’acqua di fronte al porto turistico Marina di Pescara. Nel caso le condizioni meteo impedissero lo svolgimento della veleggiata che si divide in 3 prove, il Campionato proseguirà martedi 25 con le stesse modalità.

Circa una ventina per ora le imbarcazioni d’Altura concorrenti. Nello scorso weekend si sono piazzati al primo posto in tempo compensato nella categoria A “Morgan IV” di Federica Cosentino, categoria B “Movida Junior” di Pierpaolo Petrelli e categoria C “Liberty” di Andrea Di Nicolantonio. Questi risultati andranno poi sommati a quelli ottenuti nell’ultima giornata per proclamare il primo vincitore assoluto.

Intanto è già scattata la macchina organizzatrice per il prossimo grande evento velico che vedrà giungere a Pescara ben 250 giovanissimi atleti con altrettante imbarcazioni categoria Optimist per disputare il 20 e 21 maggio la terza tappa del Trofeo Nazionale Optisud, evento che vede per la prima volta uniti Lega Navale di Pescara, Circolo Nautico Pescara 2018 e Svagamente. Senza dimenticare l’appuntamento tutto “rosa” organizzato dal CNP2018 dedicato al Giro d’Italia che il 6 maggio, in occasione appunto della partenza da Ortona della gara ciclistica più famosa d’Italia e all’interno della classica Regata dei Tabocchi, vedrà veleggiare le imbarcazioni d’Altura tra Pescara e Vasto.