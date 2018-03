Cepagatti, iniziati i lavori antiallagamento in via Forlani

CEPAGATTI (PE) – Avviati dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sirena Rapattoni, i lavori per la regimazione delle acque meteoriche in Via Attilio Forlani. L’intervento è atteso da tempo dagli abitanti della zona a causa degli allagamenti che si verificano periodicamente, in occasione di forti piogge, nella zona a monte di via Fossanelli e nella parte a valle, che arriva fino all’incrocio di via Tre Croci con via Di Luzio.

I lavori, che sono stati affidati alla ditta “Ricci Guido srl” di Castel di Sangro (L’Aquila) per un importo di circa 136mila euro, saranno ultimati nel giro di due mesi se le condizioni meteorologiche lo consentiranno. E’ un impegno che l’amministrazione comunale aveva preso con i residenti della zona per risolvere una criticità che si verifica da molti anni, con allagamenti nelle abitazioni e negli scantinati ogni qualvolta ci sono piogge abbondanti. L’intervento risolverà il problema poiché la massa idrica eccedente verrà convogliata nel nuovo tratto fognario realizzato.