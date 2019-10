Lavanderia Marisa di Montesilvano premiata con la targa di attività storica

Di Febo: “Ho sempre lavorato con passione, dedicando tanti anni della mia vita per un lavoro che ho amato e che faccio fin da giovanissima. In questi 40 anni ho visto trasformarsi la storia di Montesilvano“

MONTESILVANO – Oggi il sindaco Ottavio De Martinis e l’assessore alle Manifestazioni Deborah Comardi hanno premiato Marisa Di Febo con la targa di attività storica per i quartant’anni della lavanderia in via Sagittario a Montesilvano. Dopo aver lavorato fino dal 1975, in una lavanderia in corso Umberto, quattro anni dopo ha rilevato l’attività artigianale, proseguendo da sola fino al 1984, anno in cui l’impresa è diventata a carattere familiare con l’arrivo del marito Gianni Luzi, originario di Moscufo.

“La signora Marisa è nata a Montesilvano Colle – afferma il primo cittadino – e conosce molto bene la città, in questi anni è stata apprezzata per la sua gentilezza e la sua correttezza nella gestione della lavanderia. Quarant’anni non sono pochi e grazie alla dedizione verso la sua attività si è distinta nel quartiere di Santa Filomena”.

“Ringrazio il sindaco De Martinis e tutta l’amministrazione comunale per la targa che hanno voluto conferire alla nostra lavanderia – ha dichiarato emozionata Marisa Di Febo -. Ho sempre lavorato con passione, dedicando tanti anni della mia vita per un lavoro che ho amato e che faccio fin da giovanissima. In questi 40 anni ho visto trasformarsi la storia di Montesilvano, la città in cui sono nata e alla quale sono legata da sempre. Ringrazio infine la mia famiglia, in particolare mio marito Gianni”.