Mostra Collettiva a Palazzo Cricchi – Volpe (Corso Vittorio Emanuele n.158) dal 7 al 9 luglio, concerto della Fisorchestra Aquilana l’8

L’AQUILA – E’ aperta presso Palazzo Cricchi – Volpe (Corso Vittorio Emanuele n.158), a partire da questa mattina, la Mostra Collettiva “L’Aquila, torniamo in centro: San Silvestro e Santa Maria Paganica” a conclusione dell’omonimo progetto (finanziato nell’ambito del bando “Progettazione Sociale Abruzzo” dal Co.Ge. – Comitato di Gestione del Fondo Speciale per il Volontariato della Regione Abruzzo) attuato dalle associazioni 180amici L’Aquila e AIDA L’Aquila. Il progetto ha lo scopo di ricostruire e tramandare la memoria storica dei quartieri centrali, attraverso la riscoperta di luoghi, personaggi e tradizioni e la raccolta di interviste dei vecchi abitanti, documenti, vecchie foto ecc… Il materiale raccolto è stato studiato e sistematizzato e si è pensato di condividerlo con la cittadinanza creando un apposito evento nella splendida cornice del Palazzo Cricchi – Volpe: da venerdì 7 a domenica 9 luglio, dalle ore 10 alle ore 21, sarà possibile visitare la Mostra Collettiva e fare un tuffo nel passato per scoprire “storia e storie” di San Silvestro e Santa Maria Paganica.

Inoltre, la giornata centrale dell’iniziativa, sabato 8 luglio, ore 21:30, sarà allietata dal concerto della Fisorchestra Aquilana diretta dal Maestro Sergio Petronio: nato all’interno dell’Associazione Culturale dei Fisarmonicisti dell’Aquila nel 2016, il complesso è formato da un gruppo affiatato di fisarmonicisti, impreziosito dall’inserimento di altri artisti che lo accompagnano con il clarinetto, la tastiera, il sax soprano, il contrabbasso e la batteria. Nonostante la sospensione dovuta alla pandemia da covid, annovera numerosi concerti in Italia e Francia ed ha partecipato a vari Festival Internazionali di Fisarmonica quali Belluno, nonché Tarare e Amplepuis in Francia.

180amici L’Aquila ETS – OdV

Associazione di cittadini per la tutela della salute mentale

tel. 3274181827 – 3661990081

Sede legale: via Saragat, 10 c/o Casa dell’Associazionismo, 67100 L’Aquila

Sedi operative: viale Gaetano Bellisari c/o ex O.P. Collemaggio, 67100 L’Aquila

via Monte Velino c/o container ex ATER, 67100 L’Aquila

via Carlo Casalegno c/o Progetto CASE Paganica 2, 67100 L’Aquila