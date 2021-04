L’Aquila: il Sindaco ringrazia i Carabinieri per il supporto nella campagna vaccinale

Contattando il numero 112 o la più vicina stazione coloro che hanno difficoltà ad accedere alla piattaforma e i più fragili saranno aiutati

L’AQUILA – “Questa mattina ho incontrato il comandante provinciale dei Carabinieri, Nazareno Santantonio, per esprimere tutta la mia gratitudine per il supporto che l’Arma garantirà nell’ambito della campagna vaccinale. Contattando il numero 112 o la più vicina stazione coloro che hanno difficoltà ad accedere alla piattaforma per le vaccinazioni, i più fragili e quanti non sono in condizione di procedere autonomamente saranno aiutati da donne e uomini pronti a risolvere il problema. La collaborazione tra enti e istituzioni dello Stato è fondamentale per arginare la pandemia e l’iniziativa promossa dai Carabinieri, oltre a confermare l’attenzione nei confronti dei problemi della comunità, consentirà di raggiungere importanti risultati per la salute pubblica che non può e non deve essere minata dalle marginalità territoriali o digitali”. Lo dichiara il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi.