LAquila, la Regione stanzia 182mila euro per il Piano neve 2020/2021

La somma serve per incrementare l’azione di pulizia e sgombro della neve sulle strade provinciali durante la stagione invernale

L’AQUILA – La giunta della Regione Abruzzo ha disposto uno stanziamento di 728.780,00 mila euro, a favore delle quattro province abruzzesi, per incrementare l’azione di pulizia e sgombro della neve sulle strade di competenza degli Enti, durante la stagione invernale 2020/2021. Alla Provincia dell’Aquila è stata destinata una somma pari a 182.195,00 euro.

“Ringraziamo il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per l’attenzione che dimostra verso le aree interne – dichiara il consigliere delegato alla viabilità, Gianluca Alfonsi -, che quest’anno ha raddoppiato il contributo alla nostra amministrazione. La Provincia dell’Aquila, che ricordiamo ha l’intera rete stradale su tracciati di alta montagna che mediamente si trovano a 1000 metri di altitudine, ha naturalmente già fissato ed è pienamente operativo il proprio piano neve ma, con questi ulteriori fondi, potremo certamente essere più efficaci e performanti in caso di abbondanti nevicate per garantire piena percorribilità sulle nostre carrabili. Non dimentichiamo che siamo in piena emergenza, per via della diffusione del SARS-CoV-2, ed è indispensabile che sia garantita la transitabilità, sulla nostra rete stradale, anche in condizioni atmosferiche avverse”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Presidente della Provincia dell’Aquila, Angelo Caruso, per la costante attenzione e la condivisione degli obiettivi a favore dei cittadini che abitano le aree interne.