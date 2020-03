L’Aquila, oggi primo caso di positività al Coronavirus

Si tratta di un uomo di 33 anni, già in isolamento domiciliare per aver avuto dei contatti con persone residenti nelle regioni più colpite

L’AQUILA – Primo caso di coronavirus all’Aquila. Lo riporta l’Ansa. Si tratta di un 33enne che era già in isolamento a casa da alcuni giorni per aver avuto dei contatti con persone residenti nelle regioni più colpite. Le sue condizioni sarebbero buone, tuttavia non si sa se è ricoverato al reparto di malattie infettive o sta continuando l’isolamento nella sua abitazione.

Il tampone effettuato nei giorni scorsi è arrivato ieri: si sta risalendo ai contatti anche se da questo punto di vista ci sarebbe meno allarme perché il giovane è stato per giorni in isolamento.