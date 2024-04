Assessore Turrini: “Tutte le istanze accolte sono state oggetto di rimborso totale della spesa effettivamente sostenuta”

L’AQUILA – L’Assessore alle Politiche Educative e Scolastiche del Comune dell’Aquila, Manuela Tursini, rende noto che gli uffici del diritto allo studio hanno terminato l’istruttoria di tutte le istanze pervenute e predisposto la graduatoria dei beneficiari del rimborso, in possesso dei requisiti previsti dal bando per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le scuole medie e superiori e frequentanti le medesime, per le spese di acquisto dei testi scolastici sostenute nel corrente anno scolastico. 2023/2024.

“Tutte le istanze accolte sono state oggetto di rimborso totale della spesa effettivamente sostenuta – spiega l’Assessore – L’ Amministrazione comunale dimostra costante impegno verso le famiglie della nostra comunità, garantendo la gratuità dei testi scolastici per gli alunni delle scuole medie e superiori” conclude la Tursini.