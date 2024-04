L’Aquila, Palazzo Margherita ospita il primo matrimonio post terremoto

Per la prima volta dalla notte del 6 aprile 2009 una coppia si é unita in matrimonio nella sala consiliare del palazzo rinascimentale

L’AQUILA – Palazzo Margherita, storica sede del municipio aquilano, dopo il devastante terremoto di quindici anni fa, riapre alla cittadinanza e torna ad ospitare, finalmente, lieti eventi. Nella restaurata Sala Consiliare, la cui inaugurazione si è tenuta lo scorso 11 dicembre, situata al primo piano dello storico palazzo rinascimentale risalente al XVI secolo realizzato dall’architetto Girolamo Pico Fonticulano e dedicato a Margherita d’Austria, da sempre simbolo della municipalità aquilana, è andato in scena il primo matrimonio del periodo post-terremoto: Sonia e Glauco, due giovani non di origini aquilane sono stati la prima coppia da quella terribile notte del 6 aprile del 2009 a decidere di unirsi civilmente nella splendida aula che normalmente ospita le sedute del consiglio comunale aquilano. I due si sono giurati, in nome della Legge, amore eterno dinanzi al Dott. Paolo Ossiani, funzionario dell’Ufficio di Stato Civile del Comune dell’Aquila, alla presenza di parenti e amici tutti.