L’Aquila, Malafoglia su riduzioni e detrazioni fiscali

Il portavoce comunale di Fratelli d’Italia : “Abbassate le tasse. In due anni la maggioranza del Sindaco Biondi fa quello che il centrosinistra non ha fatto in dieci”

L’AQUILA – “Un segnale importante nei confronti della città. Nell’anno del decennale del sisma, in un contesto nazionale e internazionale non particolarmente favorevole all’Aquila si abbassano le tasse, con provvedimenti a sostegno di chi ha deciso di rimanere e scommettere su questa città, delle giovani coppie, di chi elimina da bar e ristoranti le macchinette mangiasoldi, per chi ha avuto la casa ricostruita ma ancora non può tornare ad abitarvi per i ritardi negli allacci delle utenze, società sportive senza scopo di lucro, e molte altre fasce di popolazione che da anni attendevano un alleggerimento del carico fiscale”.

Lo dichiara il portavoce comunale di Fratelli d’Italia, Michele Malafoglia.

“Prosegue il percorso iniziato con lo strumento finanziario dello scorso anno, ampliando la platea dei beneficiari di riduzioni e detrazioni fiscali – prosegue Malafoglia – Un lavoro costante che premia il buon governo dell’amministrazione Biondi che in due anni è riuscito a fare ciò che in dieci non è riuscito al centrosinistra”