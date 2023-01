L’Aquila Joint Astroparticle Colloquia: il programma dell’edizione 2023

L’AQUILA – I Laboratori Nazionali del Gran Sasso dell’INFN, il Gran Sasso Science Institute (GSSI) e il Dipartimento di Scienze Fisiche e Chimiche dell’Università degli Studi di L’Aquila, organizzano a partire dal 1° febbraio 2023 la seconda edizione di L’Aquila Joint Astroparticle Colloquia, un programma ricco di seminari scientifici, rivolti sia a studenti e ricercatori sia alla comunità locale interessata.

I colloquia si svolgeranno da febbraio a giugno 2023, ogni due mercoledì alle 14.30 (CEST), in presenza in una sede a rotazione presso i tre istituti organizzatori. Data la notevole partecipazione da parte di ricercatrici/ori europei ed extraeuropei registrata nella scorsa edizione, i colloquia saranno anche trasmessi in streaming Zoom.

I seminari avranno come argomento le questioni e gli eventuali aspetti complessi delle più recenti e importanti ricerche in fisica astroparticellare, per fornire una revisione dello stato delle conoscenze ed offrire una visione per il futuro.

Il primo appuntamento è fissato per il 1° febbraio 2023, presso l’auditorium del GSSI, con la Professoressa Elisabetta Bissaldi del Politecnico di Bari, che presenterà le ultime scoperte nel campo dei Gamma Ray Bursts prodotti da sorgenti extragalattiche.

Nei successivi appuntamenti si alterneranno prestigiosi speaker italiani e internazionali che affronteranno diversi aspetti teorici e sperimentali nell’ambito della fisica astroparticellare.

Per ricevere aggiornamenti relativi al programma dei colloquia è sufficiente iscriversi alla mailing list indicata sul sito di L’Aquila Joint Astroparticle Colloquia.

Il calendario di eventi è ideato e organizzato dai ricercatori e dalle ricercatrici del GSSI, dei Laboratori Nazionali del Gran Sasso INFN e dell’Università dell’Aquila Felicia Barbato, Giovanni Benato, Alfredo Ferella Andrea Maselli, Marcello Messina, Fabrizio Nesti e Giulia Pagliaroli.

Gli incontri saranno in lingua inglese.