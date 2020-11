L’Aquila, la Fontana Luminosa viola per la Giornata della Prematurità

Il 17 novembre, in occasione dell’iniziativa riconosciuta del Parlamento Europeo, la fontana sarà illuminata di viola

L’AQUILA – Il Comune dell’Aquila ha aderito alla Giornata mondiale della prematurità. Lo rende noto il sindaco Pierluigi Biondi. L’iniziativa è finalizzata a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle nascite premature ed è organizzata dalla Società italiana di Neonatologia e da Vivere Onlus.

Per questa ragione, domani, 17 novembre, la Fontana luminosa sarà illuminata di viola.

Come si legge sul sito del Ministero della Salute, In aggiunta alle tantissime iniziative realizzate dalle Terapie Intensive Neonatali di tutta Italia, volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle nascite premature, la SIN insieme a Vivere Onlus -Coordinamento Nazionale delle Associazioni per La Neonatologia, come lo scorso anno, ha fatto richiesta ai comuni di tutta Italia di illuminare un monumento rappresentativo della città con il colore viola, in occasione della Giornata Mondiale della Prematurità. Più di 70 Comuni hanno già aderito, per l’illuminazione di oltre 80 location, tra monumenti ed ospedali, segno di una sempre maggiore consapevolezza e sensibilità sul tema.