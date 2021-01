L’Aquila, ecco l’EcoCalendario 2021 e il nuovo Rifiutologo

La novità dal 12 gennaio in distribuzione è un libricino con tutte le indicazioni di come e dove smaltire ogni tipo di rifiuto presente in casa

L’AQUILA – Da domani 12 gennaio 2021 sono in distribuzione, gratuita, presso le edicole della città dell’Aquila l’EcoCalendario 2021 e il nuovo “Rifiutologo” utili per trovare le informazioni dalla A alla Z su dove e come smaltire i rifiuti in modo differenziato.

La novità di questo 2021 è il Rifiutologo, un libricino con tutte le indicazioni di come e dove smaltire ogni tipo di rifiuto presente in casa, all’interno sono illustrate esattamente le fasi di come e dove vanno i rifiuti differenziati, come vengono lavorati per trasformarli in altro materiale ed oggetti senza utilizzare materie prime.

Come ogni anno dal 2009, l’ASM S.p.A in collaborazione con il Comune dell’Aquila, predispone l’EcoCalendario della raccolta differenziata “porta a porta”, dove sono riportati i giorni di raccolta: un Lunedì si e un Lunedì no si raccoglie il Vetro, Martedi l’Organico, Mercoledì la Carta, Venerdì il Secco Residuo Indifferenziato, il Sabato nuovamente l’Organico. Ma attenzione ai giorni di festa, Pasqua, 25 aprile, 2 giugno, ferragosto, l’Immacolata e Natale possono esserci delle variazioni.

L’Ecocalendario indica, che i rifiuti vanno esposti dalla sera antecedente il giorno di raccolta all’esterno della propria abitazione e che gli operatori di ASM S.p.A passano per il ritiro nella fascia oraria che va dalle 06,00 alle 17,00 con orari variabili.

Nelle pagine finali si trovano tutte le informazioni su come smaltire al meglio i rifiuti, ma anche le regole, le modalità e colori della raccolta “porta a porta” sia essa condominiale o in casa singola.

Ma non finisce qui, vi sono le indicazioni per la raccolta differenziata delle Pile Esauste, che non vanno nel secco residuo indifferenziato, ma in appositi contenitori posizionati nei negozi di ferramenta, nei centri commerciali e nelle scuole. Ed ancora come smaltire: Farmaci scaduti, Indumenti , Olio alimentare e le indicazioni per il Centro di Raccolta per portare Ingombranti e R.A.E.E.

L’Ecocalendario 2021 è completamente biodegradabile e riciclabile, realizzato con carta riciclata e che non intacca il patrimonio forestale.