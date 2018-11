L’Aquila, delocalizzazione Autostazione: Fratelli d’Italia contro delibera della giunta Raggi

L’AQUILA – Fratelli d’Italia L’Aquila ed il gruppo di Fratelli d’Italia dell’Assemblea Capitolina compatti nella battaglia contro la delibera della giunta Raggi. Lo rende noto il portavoce comunale del circolo di Fratelli d’Italia, Michele Malafoglia.

“E’ datata infatti 31.10.2018 l’interrogazione urgente a firma del Consigliere Andrea De Priamo con oggetto la delocalizzazione dell’Autostazione all’interno del nodo Anagnina”.

“Lo spostamento ad Anagnina –spiega Malafoglia- costringerebbe un numero rilevante di viaggiatori ad allungare notevolmente il percorso dovendo ricorrere all’utilizzo della metro “A”, linea già particolarmente gremita a tutte le ore del giorno, per raggiungere il nodo ferroviario o tutte le altre destinazioni, creando enormi disagi a un gran numero di persone”.

“Tali preoccupazioni sono state espresse anche da organi istituzionali di altre città, oltre a quelle espresse dal Sindaco Pierluigi Biondi, che ancora una volta difende gli interessi della sua comunità e della città territorio, e che con una nota inviata all’on.le Sindaca in data 30 ottobre u.s. ha chiesto, a nome della cittadinanza, delucidazioni in merito alla vicenda che potrebbe peggiorare le condizioni lavorative delle famiglie aquilane e in generale dei viaggiatori provenienti dall’Abruzzo”.

“Plaudiamo quindi all’iniziativa –conclude la nota– presa dal Consigliere De Priamo e con lui chiediamo al Sindaco ed alla Giunta di Roma Capitale se non sia il caso di rivalutare la decisione presa, dato il forte impatto negativo che la sua attuazione, con il trasferimento dell’autostazione Tiburtina al nodo Anagnina, avrebbe su un numero considerevole di viaggiatori. Chiediamo infine, se veramente la soluzione prospettata abbia carattere provvisorio, come riferito dagli organi di informazione, in attesa di reperire sul territorio capitolino ulteriori aree da destinare ai servizi di Autostazione, quali tempi si prevedono per reperire tali aree e se sono state formulate ipotesi in proposito.”