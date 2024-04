Il programma prenderà il via venerdì 12 aprile, con un evento inaugurale dedicato al “Primo Giubileo della Storia e la Perdonanza

L’AQUILA – Sulla scia dell’innovazione apportata dalla Direzione negli ultimi anni, il Centro Commerciale “L’Aquilone” punta sulla cultura e lancia un programma di eventi per i mesi di aprile e maggio.

Con il titolo “L’Aquila Cult”, propone una serie di appuntamenti per celebrare la ricchezza culturale e artistica del territorio aquilano, offrendo al pubblico una variegata selezione di tematiche e ospiti di prestigio.

“Il nostro obiettivo è di allargare l’esperienza dei nostri clienti – spiega la direttrice Valentina Bianchi – facendo vivere il Centro Commerciale non come luogo di soli acquisti ma anche come spazio di incontro e di socializzazione”

La sinergia nel trovare una risposta in tal senso porta i nomi di Angelo De Nicola, Paolo del Vecchio, che ne sono gli animatori, e One Group a cui è affidata la parte organizzativa.

Il programma prenderà il via venerdì prossimo, 12 aprile, con un evento inaugurale dedicato al “Primo Giubileo della Storia e la Perdonanza”, che vedrà come relatore d’apertura Angelo De Nicola.

Il 19 aprile, sarà la volta di un omaggio speciale a una delle figure più illustri della musica italiana, Ennio Morricone, con una serata dedicata condotta da Maurizio Trippitelli.

Il 26 aprile, l’attenzione si sposterà sulla figura di Laudomia Bonanni, con una conferenza tenuta da Gianfranco Giustizieri che ne esplorerà la vita e l’opera.

Il 3 maggio, il focus sarà su Amalia Sperandio, figura di spicco nella cultura locale, con una presentazione a cura di Liliana Biondi.

Il 10 maggio, l’appuntamento sarà con il Teatro Dialettale, una tradizione radicata nel territorio, che verrà trattata da Rossana Crisi Villani.

Il 17 maggio, Goffredo Palmerini ci guiderà alla scoperta degli abruzzesi nel mondo, offrendo uno sguardo interessante e approfondito su questa realtà.

Il 24 maggio, l’attenzione si sposterà sulla poesia, con una serata dedicata alla Poesia presentata da Anna Maria Giancarli.

Infine, il 31 maggio, sarà il momento di esplorare l’arte in tutte le sue sfumature con “L’Arte Morbida”, una conferenza condotta da Lea Contestabile.

Tutti gli eventi si terranno alle 17,30 presso il Centro Commerciale “L’Aquilone” e saranno aperti al pubblico.

Per ulteriori informazioni e interviste, contattare:

Valentina Bianchi 348.6026400 – Francesca Pompa 348.2267317