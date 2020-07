L’Aquila, il gruppo della pizza Carpe Diem apre nel centro storico

Nonostante il periodo di grande difficoltà, gli imprenditori della pizza napoletana hanno investito aprendo la loro terza pizzeria

PESCARA – Il gruppo della pizza Carpe Diem è arrivato anche nel capoluogo. Dopo Montesilvano (Pe), e Villa Raspa di Spoltore (Pe), la pizzeria ha aperto nel centro storico aquilano. Nonostante il difficile periodo economico, il pizzaiolo Emilio Brighigna ha deciso di continuare ad investire e di far assaporare la sua gustosa pizza napoletana anche ai cittadini aquilani.

La pizzeria che ha aperto i battenti domenica, si trova nel centro storico in via XX Settembre 107/113, ha circa 55 coperti e impiega al momento 4 persone. Oltre al servizio al tavolo, si può effettuare anche l’asporto ed il delivery. Come per le altre pizzerie anche qui cortesia, professionalità e un servizio meticoloso saranno le caratteristiche che i clienti potranno trovare.

Emilio, campano trapiantato in Abruzzo, fa una pizza napoletana prodotta con un impasto molto ossigenato, ad alta idratazione, alveolato e facile da digerire. Solitamente utilizza un blend di diverse farine e la sua caratteristica è il tipico cornicione napoletano che all’assaggio mantiene una nota croccante. Oltre ad un impasto di grande cura e qualità, quello che sorprende è che questo giovanissimo pizzaiolo fa una grande ricerca di materie prime per la farcitura, abruzzesi e non, coinvolgendo importanti produttori agricoli e Presidi Slow Food. Da qualche anno, Emilio sta anche lavorando sugli impasti con lievitazioni spontanee, sua grande passione.

«Abbiamo realizzato –spiega Emilio- per la stagione estiva dei menu davvero sorprendenti. Accanto alle pizze classiche e ai nostri cavalli di battaglia abbiamo inserito degli accostamenti un po’ spinti con prodotti di grandi qualità per coloro che hanno voglia di sperimentare e provare nuovi abbinamenti».

Carpe Diem “Diversamente Pizza” è stata fondata nel 2012 dal pizzaiolo Emilio Brighigna e dalla moglie e socia Angelica De Berardinis che si occupa della parte amministrativa, insieme gestiscono: il ristorante pizzeria “Carpe Diem” di Montesilvano (Pe) e “Carpe Diem 2” di Villa Raspa di Spoltore (Pe). Dopo i successi imprenditoriali, per la pizzeria sono arrivati anche i riconoscimenti nelle guide, Carpe Diem infatti è alla posizione 104 nella super guida di “50 Top Pizza” e dall’anno scorso ha anche ottenuto due spicchi nella storica guida del Gambero Rosso. Brighigna inoltre insegna a fare la pizza in diversi corsi in Enti di formazione accreditati dalla Regione Abruzzo.

«L’apertura dell’Aquila –aggiunge Emilio- era prevista per marzo ma per quello che è accaduto siamo stati costretti a rinviarla. Certo qualcuno ci darà del matto ma siamo convinti che anche in momenti di crisi come questo è possibile investire e trovare un’opportunità».

«In molti ci hanno chiesto di aprire anche all’Aquila e così abbiamo deciso di fare questo importante passo. Come per le pizzerie –conclude Angelica- di Montesilvano e Villa Raspa, anche qui saranno adottate durante il servizio tutte le misure previste dal Governo. La sicurezza dei clienti e dei nostri collaboratori è un argomento che ci sta molto a cuore».