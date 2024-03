L’Aquila capitale della cultura 2026, il commento di Lorenzo Berardinetti

“Si tratta di una vera e propria opportunità non solo per la città dell’Aquila ma per tutta la provincia e la regione”

L’AQUILA – “L’Aquila capitale della cultura 2026 è un evento che deve vedere tutti coinvolti”. Questo il commento del presidente Uncem Abruzzo, Lorenzo Berardinetti, alla notizia che il capoluogo è stato proclamato come capitale per la cultura per il 2026. “Si tratta di una vera e propria opportunità non solo per la città dell’Aquila, alla quale vanno i miei migliori auguri, ma per tutta la provincia e la regione”, ha continuato Berardinetti, “proprio per questo auspico che vengano coinvolti tutti i comuni del territorio, a partire da quelli più piccoli detentori di tradizioni e saperi rimasti immutati nel tempo, per fare in modo che questa occasione possa essere una vera e propria vetrina per L’Aquila e per l’Abruzzo intero”.