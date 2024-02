L’Aquila, al via il percorso memoria Passionis per vivere meglio la Quaresima

Il 21 febbraio il percorso farà tappa nelle parrocchie di San Marco Evangelista, di San Massimo nella Cattedrale e di San Francesco di Paola

L’AQUILA – Inizia mercoledì 21 febbraio il percorso Memoria Passionis, articolato in tre tappe, che le parrocchie di San Marco Evangelista, di San Massimo nella Cattedrale e di San Francesco di Paola propongono, per offrire spunti per meglio vivere il tempo di grazia speciale della Quaresima.

L’appuntamento è alle 18,30 nella Chiesa di S. Maria del Suffragio per la celebrazione della S. Messa a cui seguirà l’esposizione eucaristica e la catechesi, tenuta dal parroco di S. Francesco di Paola Don Luigi Maria Epicoco, che sarà introdotta e conclusa dalla Corale L’Aquila in Canto diretta dal M° Vittorio Lucchese.