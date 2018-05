L’Aquila 6Aprile, presentazione del Calen-diario degli Aquilani

Appuntamento il 5 maggio al Gran Sasso Science Institute con la nona edizione

L’AQUILA – Sarà presentato all’Aquila sabato 5 maggio alle ore 18:00, presso la Sala Conferenze del Gran Sasso Science Institute, in viale Crispi al numero 7. Quasi da non crederci, nove edizioni iniziano ad essere un impegno importante, ma nonostante tutto anche quest’anno la One Group Edizioni e Comunicazione conferma il suo impegno verso la città con la pubblicazione del Calen-diario 2018 “L’Aquila 6Aprile”. L’unico nel suo genere (da un’idea di Francesca Pompa, Duilio Chilante e Angelo De Nicola) con l’anno che inizia e finisce il 6 Aprile, giorno del terremoto del 2009.

L’originale Calen-diario, ormai diventato un cult per gli appassionati che lo collezionano, riporta immagini significative e notizie in pillole, una per ogni giorno, che raccontano gli avvenimenti più importanti dell’anno precedente: 365 giorni di cronaca che costituiscono una sorta di “bignami” della rinascita dell’Aquila.

“È il nostro regalo alla città – dichiara Francesca Pompa, presidente della One Group -. Il calendario non è in vendita, viene dato in omaggio. Attraverso la comunicazione vogliamo contribuire ad alimentare la speranza. Sfogliando le pagine del Calen-diario emergono i fermenti vivi di questa comunità ferita. Netta è la sensazione di quanto è stato fatto e quanto grande sia la voglia di ripresa. Ogni anno documentiamo così la storia dell’Aquila, quella del coraggio, della tenacia, della passione, dell’ottimismo, della cultura e della solidarietà”.

Il progetto editoriale del Calen-diario, così come concepito, parte molti mesi prima della sua uscita e c’è un grande lavoro di cernita delle notizie e delle immagini. Non ha finanziamenti e si rende possibile grazie a chi, insieme alla One Group, contribuisce alla sua realizzazione. Raniero Pizzi, photoreporter d’eccezione, mette come ogni anno a disposizione i suoi scatti migliori, la tipografia Galvan di Sambuceto (CH) provvede alla stampa e, quest’anno, un aiuto viene anche dalla Sodifa, affermata società aquilana.

Tra i sostenitori di questa iniziativa sono da annoverare anche gli illustri personaggi che parteciperanno alla presentazione del Calen-diario 2018 “L’Aquila 6Aprile”, come Stefania Pezzopane, deputata della Repubblica, Massimiliano Niccoli, noto giornalista di TV2000, Stefano Cianciotta, economista di spicco e apprezzato scrittore, Liliana Biondi, docente di critica letteraria tra le più apprezzate. Personaggio tra personaggi, a moderare l’incontro, al quale partecipano anche Raniero Pizzi e Francesca Pompa, il giornalista e scrittore Angelo De Nicola, da sempre punto forte della cordata.