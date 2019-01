L’arte che cura, seminario per Anime Creative

Dal 13 gennaio una serie di apppuntamenti tra Pescara e Francavilla a cura di Sibilla Panerai per CAPPA

PESCARA – L’arte che cura, prontuario artistico per Anime Creative a cura di Sibilla Panerai per CAPPA – Centro di Archiviazione e Promozione Performing Art. A partire dal 13 gennaio al via il seminario teorico e pratico affianca e supporta i laboratori dell’artista Mandra Stella Cerrone, partendo dal presupposto che un’opera d’arte è composta da emozioni ed è in grado di condurre lo spettatore a relazionarsi con il suo inconscio. Per mezzo dell’Arte si possono comprendere ed elaborare le problematiche più comuni dell’epoca contemporanea, ansia, stress, panico e disturbi di relazione. Gli incontri mirano a creare un coinvolgimento emotivo del pubblico, che parteciperà in prima persona, acquisendo nozioni di psicologia, bioenergetica e Mindfulness, grazie agli approfondimenti con esperti di musicoterapia, fototerapia, libroterapia e psiconologia. La pratica artistica è il mezzo attraverso il quale riabilitare il proprio Sé e liberare il potenziale creativo e rigenerativo insito in ognuno di noi: le opere d’arte nascondono infinite possibilità di guarigione per il pubblico e per l’artista.

PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI

domenica 13 gennaio ore 18-20 Scuola Macondo, Via Clemente de Cesaris 36, Pescara

La psicologia dell’arte, di Sibilla Panerai

Qualcosa più di noi. L’esperienza benefica dell’arte, di Antonio Zimarino

Pratiche artistiche e tecniche di guarigione, di Sibilla Panerai

Arte e medicina: dalla Lezione di anatomia del dottor Tulp di Rembrandt alle Nucleohistone di Damien Hirst, di Ivan D’Alberto

Café Le Téméraire (max 20 persone; 20 Euro con aperitivo cenato vegano a buffet)

Temerari sono coloro che non hanno paura di guardarsi dentro. L’artista incontrerà i partecipanti uno alla volta per un breve consulto privato. Si potrà rivolgere un singolo quesito, cui seguirà l’assegnazione di una prescrizione artistica.

PhotoTherapy e metodo Videoinsight, di Sibilla Panerai

Fotografia evolutiva, di Mira Nadia Di Michele

Musicoterapia e movimento terapia, di Sara Tatoni

Mindfulness: meditazione di consapevolezza, di Alessandro Giannandrea e Alessandra Isidoro (Abruzzo Mindfulness)

Ritualità e azione psicomagica, di Sibilla Panerai

“Il culto delle pietre”: un’antica tradizione popolare, cinema antropologico ed etnografico, di Bruno Imbastaro

Silent Family (max 20 persone; 50 Euro)

I partecipanti ricostruiscono sulla carta il proprio albero genealogico e poi, con l’ausilio dell’artista, lo realizzano in un’azione performativa. I tableaux vivants, creati con la partecipazione del gruppo, rivelano le emozioni non risolte legate al proprio ambito famigliare, aprendo alla riflessione e all’accettazione.

Libr-Arsi: libroterapia, psicodramma e cura dell’Anima, di Valentina Bonaccio

Psiconologia: lo Scarabocchio terapeutico, di Franca D’Angelo

Arte e Tarocchi, di Paolo D’Intino

Onironautica. L’arte di viaggiare dentro se stessi e trovare il mondo, di Zuleika Fusco

Brilliance (max 20 persone; 30 Euro)

L’artista attinge alle antiche tradizioni sciamaniche per concepire riti di purificazione personalizzati per la mente e per il corpo, così da liberare la potenzialità creativa insita in ognuno di noi e armonizzare il corpo energetico, dal quale dipende la salute fisica e psichica.

INFO E INGRESSO

Ingresso su prenotazione, si prega di scrivere a CAPPA – Centro di Archiviazione e Promozione Performing Art cappa.artecontemporanea@gmail.com

Costo totale seminario teorico e pratico 70 Euro, costo totale 3 laboratori Mandra Cerrone 80 Euro. Ingressi singoli Euro 10 (seminario Zuleika Fusco Euro 25)