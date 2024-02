A Lanciano si parla di TARIP e di gestione dei rifiuti urbani: ecco quando

Il 7 marzo l’incontro ““Verso la Tariffa puntuale in Regione Abruzzo. Come sviluppare modelli avanzati e innovativi di Tariffa puntuale”

LANCIANO – Fondazione Operate organizza in data 7 marzo 2024 presso il Comune di Lanciano l’evento “Verso la Tariffa puntuale in Regione Abruzzo. Come sviluppare modelli avanzati e innovativi di Tariffa puntuale”, che si svolgerà in collaborazione con la diciassettesima edizione della manifestazione “Fare i conti con l’Ambiente”.

L’evento Operate intende essere un momento di dialogo e confronto sulla TARIP e sulle evoluzioni regolatorie nel mondo della gestione dei rifiuti urbani, prendendo spunto dalla DGR n. 66 del 31/01/2024 di Regione Abruzzo, che introduce le prime Linee Guida che favoriscono l’avvio della tariffazione puntuale nel territorio regionale.

La Giunta della Regione Abruzzo ha infatti approvato le prime Linee Guida che favoriscono l’avvio della tariffazione puntuale nel territorio regionale. Le Linee Guida sono state redatte anche grazie al supporto di Fondazione Operate, che ha messo a disposizione della Regione l’importante documento “Pay As You Throw (PAYT) Toolkit for European Cities”, redatto nell’ambito della “Partnership Urban Agenda EU per l’Economia Circolare”.

Relatori dell’evento saranno alcuni dei Soci fondatori Operate, nonché due Gestori abruzzesi, TEAM ed ECOLAN, che porteranno la loro esperienza concreta di avvio di sperimentazioni TARIP sul territorio di competenza. Il pubblico dell’evento sarà composto dai Comuni abruzzesi, oltre che dai Gestori del servizio di igiene urbana.

Come sottolinea il presidente Operate Luca Moretti «Oggi, il ruolo di Fondazione Operate prosegue sempre più ricco di servizi e competenze, innovando il rapporto tra Enti e Aziende con un importante ruolo di supporto multidisciplinare. Il documento della Regione Abruzzo è strategico perché consiglia l’applicazione della tariffazione puntuale verso il modello advanced, descritto dal Tookit di Operate. Con queste Linee Guida la Regione Abruzzo si candida ad essere esempio nello sviluppo dei modelli più avanzati ed innovativi di tariffa puntuale. Ci auspichiamo che, a questo importante passo compiuto dalla Regione Abruzzo, segua un’azione sinergica dei Comuni e Gestori per l’avvio su tutto il territorio regionale di modelli di tariffazione puntuale che permettano di premiare anche i comportamenti virtuosi in tema di prevenzione rifiuti. Ci auguriamo che numerosi Gestori del servizio di igiene urbana e Comuni prendano parte a questo momento di confronto sul tema. Vi aspettiamo il 7 marzo a Lanciano».