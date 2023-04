Lanciano – Roseto Basket 20.20 82-70: il racconto del match

LANCIANO – Si ferma all’ultima giornata la striscia di 15 vittorie consecutive del Roseto Basket 20.20, che esce sconfitto dal parquet di Lanciano col punteggio finale di 82-70. Senza Bricis e Zalalis, c’è stato tanto spazio per i più giovani e per chi ne aveva avuto meno nel corso della stagione e tanti hanno potuto togliersi la soddisfazione di trovare punti e diverse belle giocate. L’Unibasket, pur non avendo nulla da chiedere al campionato, gioca con l’atteggiamento giusto e prevale per tre quarti su quattro, soffrendo solo nel terzo.

Dopo la standing ovation per capitan Adonide, il primo quarto è una sfida a distanza tra Alesso e Maiga, che segnano rispettivamente 10 e 14 punti. Conducono sempre i frentani, che toccano anche il +7, e Roseto cerca di restare a galla: 24-20 al 10’. La seconda frazione è tutta per i padroni di casa, capaci di allungare con il giovane Giampà e un ispirato Munijc, che può sfruttare tutta la sua esperienza contro i giovani avversari. All’intervallo, il parziale è sul 47-32. Al rientro in campo Lestini cerca di dare un senso alla gara, si prende la squadra sulle spalle e la riapre a suon di triple. Tornata fino al -6, la Braderm subisce un altro guizzo dei rossoneri, che piazzano un nuovo break. Il terzo quarto termina 65-53. Nell’ultimo periodo Roseto prova a restare a contatto con Caprara e Francani, ma i canestri di Muffa e Ucci fanno calare il sipario sulla partita e sulla stagione. La gara termina 82-70.

Parziali: 24-20, 23-12, 18-21, 17-17

Lanciano: Cesarino 4, Silvestri, Ciaroni 2, Cicciocioppo, Munijc 16, Ucci 13, Muffa 13, Giampà 10, Palmieri, Alesso Rodriguez 24. All. Domenico Canzano

Roseto: Del Nibletto 6, Maiga 14, Palmucci, Di Giandomenico 6, Jovanovic 14, Francani 3, Caprara 8, Haidara 5, Lestini 14, Paluzzi, Adonide, Cantarini. All: Ernesto Francani