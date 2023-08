Lanciano, presentata la campagna di sensibilizzazione al possesso responsabile dei pet

Il Comune si impegna a promuovere una cultura di rispetto verso gli animali da compagnia e a creare un ambiente più accogliente

LANCIANO – Mercoledì 3 agosto, presso la Sala “Benito Lanci” della Casa di Conversazione di Lanciano, si è svolta la presentazione della campagna di sensibilizzazione al possesso responsabile dei pet, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale per aiutare gli animali da compagnia e le persone a condurre una vita armoniosa insieme.

Il progetto sarà suddiviso in due fasi mirate a promuovere un corretto utilizzo degli spazi pubblici e una maggiore cura per il decoro urbano, includendo i nostri amici a quattro zampe e il loro possesso responsabile.

Il tema portante della campagna è “Se mi ami ama anche Lanciano!“

La prima fase si concentrerà sulla sensibilizzazione della cittadinanza riguardo l’importanza di mantenere puliti la città e i parchi durante le passeggiate con i propri animali domestici. Per raggiungere questo obiettivo, saranno installate paline segnaletiche nei parchi pubblici e nelle aree di traffico pedonale, che inviteranno i proprietari di animali a raccogliere e smaltire correttamente i rifiuti dei loro pets.

Flyer, locandine e totem informativi, collocati nei centri moltiplicativi quali studi veterinari, pet shop, negozi di toelettatura e farmacie comunali, supporteranno la comunicazione della campagna, anche con un QR code attraverso il quale trovare ulteriore materiale informativo e approfondimenti. La prima parte del progetto si concluderà a settembre con una festa dedicata ai bambini e agli animali presso il Parco Villa delle Rose.

Le deiezioni lasciate senza raccolta rappresentano rischi per la salute pubblica, inquinamento ambientale e malcostume nei confronti degli altri cittadini. Adottare buone pratiche di raccolta contribuisce a creare un ambiente sicuro e piacevole per tutti gli abitanti e i visitatori della nostra città.

“Raccogliere le deiezioni è un gesto molto semplice ma importante in quanto dà prova del proprio senso civico e responsabilità nei confronti soprattutto dei bambini e dei disabili che quotidianamente vivono i nostri parchi ed aree verdi – ha dichiarato l’Assessore alla Transizione Ecologica e Decoro Urbano, Tonia Paolucci – nonché rispetto nei confronti di coloro che con tanta abnegazione fanno la manutenzione di queste aree”.

L’Assessore alla Tutela Animali Maria Ida Troilo, citando Ghandi che diceva “La civiltà di un popolo si misura dal modo in cui tratta gli animali” e San Francesco “Chi ama gli animali sa amare i suoi simili, chi non sa provare affetti, non ama gli animali, né i suoi vicini, né il suo prossimo”, ha ricordato che “questo progetto, tra l’altro contenuto nel DUP 2023, nasce proprio da questi presupposti e per queste motivazioni, ossia prendere per mano un bambino, che poi diventerà un adulto, e insegnargli a rispettare ad amare l’altro da sé. Perché un bambino che viene sollecitato e sensibilizzato a rispettare, amare e prendersi cura di un altro essere vivente, diventerà un essere umano migliore sotto ogni profilo in grado di amare e rispettare i suoi simili. Sicuramente si tratta di un inizio di un percorso lungo e insidioso, ma la nostra amministrazione è pronta ad iniziarlo e portarlo avanti fino alla fine”.

Infatti l’azione proseguirà durante l’autunno, con l’avvio di una campagna informativa nelle scuole di ogni ordine e grado. L’obiettivo sarà fornire ai bambini informazioni e consigli su come interagire e convivere consapevolmente con i nostri amici animali, rispettando le loro esigenze e il benessere della collettività. Saranno anche organizzati incontri con la popolazione, coinvolgendo associazioni ambientaliste ed animaliste, al fine di sostenere e sensibilizzare il maggior numero di persone possibili sull’importanza del possesso responsabile dei pet.

“Grande rilievo ricoprono in questa campagna di sensibilizzazione al possesso responsabile dei pet, gli incontri previsti con i bambini ed i ragazzi delle scuole – ha dichiarato l’Assessore all’Istruzione Angelo Palmieri. Per educare sin da piccoli ad adottare un corretto comportamento civico, rispettoso dell’ambiente e del nostro territorio. Il messaggio che i più piccoli potranno dare sarà quello delle buone regole del vivere comune e… in comune con i propri amici a quattro zampe”.

Con questa campagna l’Amministrazione Comunale si impegna a promuovere una cultura di rispetto verso gli animali da compagnia e a creare un ambiente più accogliente e armonioso per tutti i cittadini di Lanciano.

Insieme possiamo fare la differenza per mantenere la nostra città pulita e sana per tutti. La partecipazione attiva in questa campagna è fondamentale per costruire una comunità più responsabile e consapevole.

Info: Uffici transizione ecologica e tutela animali Comune di Lanciano 0872-707611/632