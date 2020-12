Lanciano, D’Eramo soddisfatto per l’operato del gruppo cittadino

LANCIANO – “Plaudo all’operato svolto in questi ultimi mesi dal gruppo Lega della città di Lanciano e sono orgoglioso della vicinanza manifestata dallo stesso a tutti i cittadini, con campagne di ascolto, interventi reali, progetti e iniziative che hanno di certo incrementato il consenso del partito a livello locale” lo scrive Luigi D’Eramo, deputato e segretario regionale della Lega, che prosegue “Nei prossimi giorni sarò a Lanciano per incontrare il gruppo cittadino al fine di condividere strategie, programmi e attività da mettere in campo per cercare di risollevare una città tra le più importanti della nostra regione in termini di storia, cultura ed economia.Ringrazio l’assessore regionale Nicola Campitelli per il percorso intrapreso con il gruppo frentano affinchè la città di Lanciano possa avere una squadra in grado di rappresentare le esigenze del territorio e sensibile alle istanze di tutti i cittadini con l’obiettivo di vincere le comunali del 2021, auspicando una coalizione di centro destra forte ed unita. Un avvicendamento a livello amministrativo, necessario per far emergere le potenzialità di una città che sono rimaste nascoste per troppi anni” conclude D’Eramo.

