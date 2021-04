Lanciano, chiusura notturna dei distributori di bevande e alimenti

Nel periodo tra il 26 aprile e il 31 luglio, dalle 22 alle 5 chiusi tutti i distributori presenti sul territorio comunale, salvo deroghe

LANCIANO – Il Sindaco di Lanciano Mario Pupillo , con Ordinanza, ha ordinato la chiusura, dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno seguente, di tutti i distributori automatici di alimenti e bevande presenti sul territorio comunale, fatta eccezione per : le c.d. “casette d’acqua”, i distributori automatici presenti presso le farmacie e parafarmacie e quelli H24 presenti in uffici, caserme e strutture sanitarie, nonché quelli presso i tabaccai per i soli prodotti del monopolio di Stato e non alimentari.

Le disposizioni contenute nel provvedimento di cui sopra, si applicano dal 26 Aprile 2021 e sino al 31 Luglio 2021, salvo ulteriori provvedimenti.