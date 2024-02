Lanciano, al via i lavori per la nuova palestra scolastica in Via Barrella

Ad aggiudicarsi i lavori é stata l’impresa Gfc di Pozzilli. Tempi di realizzazione dell’opera stimati in 600 giorni lavorativi

LANCIANO – Sono stati avviati i lavori della nuova palestra polivalente che sorgerà nell’area adiacente l’istituto professionale “De Giorgio” di Lanciano, in via Barrella. L’impresa aggiudicataria dei lavori, la Gfc di Pozzilli (Isernia), ha delimitato l’area di cantiere e avviato lo scavo per livellare il terreno dove saranno realizzate le fondazioni della struttura. Importo totale dell’intervento progettato dalla Provincia di Chieti e finanziato dalla missione 4 del PNRR è pari a 2.402.626 euro.

La nuova palestra sarà dotata di campo regolamentare per la pallacanestro e la pallavolo, di tribune per gli spettatori, servizi igienici per atleti e spettatori e di altre aree funzionali allo sport e all’aggregazione sociale. L’area di gioco includerà campi da pallacanestro e pallavolo regolamentari della dimensione 15×28 metri, oltre lo spazio di sicurezza perimetrale. Le dimensioni complessive della palestra, escluse le tribune, saranno di circa 35 metri di lunghezza e 20 metri di larghezza, per una superficie interna pari a 911 metri quadri. Lo spazio riservato alle tribune, comprensivo di accessi e servizi igienici, avrà dimensioni di circa 35 metri di lunghezza e 4,85 metri di larghezza e sarà in grado di ospitare fino a 100 spettatori. L’altezza libera interna della palestra sarà di 7,50 metri, considerando che per l’area di gioco regolamentare l’altezza libera da ogni ostacolo minima deve essere almeno di 7,20 metri. La palestra potrà ospitare gare regolamentari di pallacanestro, livello silver come previsto per dalla Federazione Italiana Pallacanestro e di pallavolo livello base.

Tempi di realizzazione dell’opera 600 giorni lavorativi: la nuova palestra sarà quindi pronta entro il 2026.