L’Amatori Pescara a lavoro per la nuova stagione 2019 – 2020

PESCARA – In attesa dell’ufficializzazione della partecipazione al campionato di Serie C Gold, la società Amatori Pescara sta lavorando alacremente da settimane per preparare al meglio la nuova stagione agonistica, in riferimento sia alle giovanili sia all’allestimento di una prima squadra competitiva.

Sotto quest’ultimo aspetto, agli ordini di un nuovo allenatore – il cui nome verrà ufficializzato a breve – il nascente roster, composto da atleti di spessore e già noti alla platea del basket nazionale e dai talenti del settore giovanile, ha iniziato in data odierna a lavorare in sede. Nei prossimi giorni verranno comunicati i nomi dei componenti della rosa biancorossa per la stagione agonistica 2019-20.