Lago di Barrea, alla scoperta di una località per le vacanze [VIDEO]

Sul lago, ricavato nel 1951 dallo sbarramento del fiume Sangro, é possibile effettuare passeggiate a piedi, cavallo o mountain bike

VILLETTA BARREA – Il lago di Barrea è un lago artificiale situato in provincia dell’Aquila, nella zona dell’Alto Sangro. Su di esso si affacciano anche i comuni di Civitella Alfedena e Villetta Barrea.

La prima proposta per la realizzazione di un lago in questo territorio rimontava al 1922, quando la Società per il carburo di calcio, poi fusa nella società Terni, propose al Ministero dei lavori pubblici di creare due invasi artificiali per lo sfruttamento dell’energia idroelettrica nelle piane di Opi e di Barrea.

La proposta fu avversata da numerosi enti, fra i quali i comuni interessati e l’ente parco, nonché dal Ministero della pubblica istruzione, cui all’epoca competevano le aree protette, in quanto la sua realizzazione, senza adeguate garanzie, avrebbe potuto comportare la deturpazione del paesaggio e il pericolo di endemia malarica, oltre a creare danni nell’economia locale, in quel periodo ancora caratterizzata dall’agricoltura e dalla pastorizia transumante. Sulla scorta di numerosi pareri tecnico-ingegneristici e sanitari, e sull’attività di opposizione svolta e coordinata dal presidente del parco, il deputato Erminio Sipari, che raggruppò in difesa dell’integrità dell’area uomini politici ed intellettuali, i progetti furono sospesi dal regime fascista.



Del tutto accantonato quello per l’invaso di Opi, il progetto per la realizzazione del lago di Barrea riprese quota nell’immediato Dopoguerra, per essere in seguito realizzato, su progetto dell’ingegnere Carlo Drioli (poi professore di impianti speciali idraulici della facoltà d’Ingegneria dell’Università – ora Politecnico – di Bari), attraverso lo sbarramento del fiume Sangro con una diga nella foce di Barrea, i cui lavori interessarono il periodo dal 1949 al 1951.

La zona umida del lago, individuata e inserita dal 1976 nella lista delle aree previste dalla convenzione di Ramsar, interessa il territorio del lago di Barrea, situato all’interno del parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, nella comunità montana Alto Sangro e altopiano delle Cinquemiglia. Ne ha la gestione e la competenza l’Ente autonomo Parco nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, con sede a Pescasseroli (AQ)

Al lago di Barrea é possibile ammirare le più belle specie di flora e fauna, effettuare escursioni naturalistiche e passeggiate a piedi oppure a cavallo, visite guidate.