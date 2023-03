LadyBug e Chat Noir al Città Sant’Angelo Villag Outlet

Le mascotte per bambini incontreranno i bambini, sabato 1 aprile. Giovedì 30 marzo, invece, apriranno Burger King e Billy Tacos

CITTA’ SANT’ANGELO – Continuano gli appuntamenti per famiglie al Città Sant’Angelo Village Outlet. Dopo il successo di Topo Tip nel giorno della festa del papà, i bambini potranno incontrare i personaggi di una delle serie animate più in voga del momento: LadyBug e Chat Noir di “Miraculous”.

L’appuntamento è fissato per sabato 1 aprile 2023, una giornata durante la quale i bambini potranno vedere da vicino i propri beniamini. Si svolgeranno cinque Meet&Greet nel corso della giornata: alle 10:30, alle 11:30 e alle 12:30 poi, si riprenderà nel pomeriggio alle 15:30 e alle 18:30. Ma non solo Meet&Greet. Dalle 17:00 alle 17:45, infatti, ci sarà un momento di grandissimo divertimento fra balli e giochi e tantissima allegria con la prima data in Italia del Gioca, Incontra e Divertiti con LadyBug e ChatNoir di Mirculous. Un momento di puro divertimento e di grande emozione, perché i più piccoli potranno incontrare i personaggi di Marinette Dupain-Cheng e Adrien Agreste: i due adolescenti parigini che, in segreto, si trasformano in Ladybug e Chat Noir per proteggere la Ville Lumière dai super cattivi creati dal perfido Papillon, che vuole impossessarsi dei Miraculous, i gioielli magici dai poteri eccezionali.

Altro appuntamento di prestigio, è fissato per giovedì 30 marzo 2023 con l’apertura di due nuovi punti nell’area ristorazione del Città Sant’Angelo Village Outlet: Burger King, che dall’apertura del suo primo ristorante in Italia, inaugurato a Milano nel 1999, ad oggi conta più di 175 punti vendita, con l’obiettivo di raddoppiarli in pochi anni. In concomitanza, ci sarà l’apertura di Billy Tacos, “il messicano più rapido di sempre” con i suoi favolosi French Tacos e Burrito. Rispettivamente, saranno aperti nelle unità 94c e 94b dell’area ristorazione.

Contento il Direttore del Città Sant’Angelo Village Outlet, Giuseppe Di Gianvincenzo: “Prima di Pasqua, volevamo regalare un altro evento importante per le famiglie e, soprattutto, per i più piccolini. Ci stiamo portando avanti e siamo a buon punto, con il cartellone estivo che, nelle prossime settimane, prenderà ufficialmente vita. Cercheremo, anche quest’anno, di abbracciare tutte le fasce d’età per essere il più eterogenei possibili. È davvero bello e appagante, vedere il sorriso dei bambini che incontrano i propri idoli. Anche sulla ristorazione ci stiamo portando avanti. L’arrivo di Burger King e Billy Tacos, amplia l’offerta per i nostri visitatori. Entro Pasqua, ci sarà l’apertura di Ami Pokè”.