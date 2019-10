L’Abruzzo del turismo al TTG di Rimini: incontro con la stampa

PESCARA – I percorsi del turismo esperienziale abruzzese sbarcano al TTG di Rimini, la grande Fiera dedicata alla promozione e commercializzazione del settore, che aprirà i battenti il 9 ottobre prossimo. Tutto ciò, mentre prendono ufficialmente corpo, con relativi profili formativi, nuove figure professionali in grado di innovare profondamente l’offerta della nostra regione allineandola ai territori più organizzati.

Sono i temi della conferenza stampa in programma domani mattina a Pescara, nella sede regionale della CNA Abruzzo, con inizio alle ore 10,30, in via Cetteo Ciglia 8: all’incontro con gli organi di informazione saranno presenti, con il presidente e il coordinatore di CNA Turismo e Commercio, Vincenzo Vitale e Gabriele Marchese, il presidente e il direttore regionale della CNA Abruzzo, Savino Saraceni e Graziano Di Costanzo, anche alcuni operatori coinvolti.