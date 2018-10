Laboratorio teatrale per bambini e ragazzi dedicato a Christian Andersen

Sarà condotto da Claudio Di Scanno e si rivolge ai bambini e ai ragazzi di Popoli. Si tratta della sua terza edizione, le informazioni per partecipare

POPOLI – É dedicato al grande scrittore e poeta danese Hans Christian Andersen, celebre per le sue fiabe, il Laboratorio che il Drammateatro rivolge ai bambini e ai ragazzi di Popoli che giunge al suo terzo anno consecutivo di attività. Dopo i percorsi creativi degli anni precedenti, che hanno portato alla realizzazione di due eventi scenici importanti come “Brundibàr/La fiaba dei bambini di Terezin” e il recente “Hansel e Gretel” presentato in giugno nell’ambiente naturale della Riserva Sorgenti del Pescara, l’attività del Laboratorio in corso è focalizzato sull’universo letterario di Hans Christian Andersen, in particolare sulla celebre fiaba La piccola fiammiferaia che i bambini metteranno in scena, come primo esito del laboratorio, nei primi mesi del 2019.

Il Laboratorio è condotto da Claudio Di Scanno, regista della Compagnia Drammateatro, che a Popoli ha da sempre dedicato, fin dalla metà degli anni ‘80, parte del suo lavoro ai bambini e ai giovani, tracciando un’ itinerario formidabile di esperienze creative oramai entrate nella memoria collettiva, coadiuvato da quella formidabile attrice che è Susanna Costaglione. Due artisti e Maestri della scena teatrale contemporanea che lavoreranno con i bambini e i ragazzi di Popoli in questa nuova avventura creativa.

Ma quello del Drammateatro a Popoli è un lavoro ultra decennale che ha sempre dedicato, oltre al teatro contemporaneo, particolare attenzione ai bambini e alle nuove generazioni, sia proponendo loro delle Rassegne di teatro per ragazzi, portando fino a 4000 bambini all’anno nel teatro comunale di Popoli, sia attraverso dei percorsi laboratoriali e creativi orientati alla pratica scenica come esperienza relazionale e socio culturale.

Negli ultimi anni poi, a volte in collaborazione con l’istituzione scolastica altre volte autonomamente, i nostri Laboratori hanno condotto alla realizzazione di spettacoli che hanno visto protagonisti i bambini, con degli esiti davvero sorprendenti per il rigore e la qualità artistica. Sono esperienze attraverso le quali Drammateatro cerca di trasmettere il forte senso di relazione umana che vive nel gioco teatrale, cosa affatto secondaria e profondamente utile alla loro crescita come persone e come cittadini; nel contempo, i giovani attori attraversano l’esperienza creativa percependo e conoscendo progressivamente i meccanismi di realizzazione dello spettacolo teatrale, dal lavoro dell’attore alla costruzione narrativa e drammaturgica dell’azione scenica, cosa che contribuirà a fare di loro innanzi tutto dei buoni spettatori di teatro.

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Il Laboratorio ha luogo presso il Centro Arcobaleno della Caritas tutti i Lunedì. Per ogni informazione si può telefonare ai numeri 339.5992260 oppure al 347.7937963.